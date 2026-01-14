Un auto llevaba un tráiler, se desvió y chocó contra un árbol en La Falda

Esta mañana, un automóvil que circulaba con un tráiler por la ruta nacional 38, en La Falda, terminó impactando contra un árbol luego de desviarse de su carril. El hecho ocurrió poco antes del mediodía, a metros de la intersección con calle Italia.

Según el reporte de la Guardia Local, el conductor del Toyota Corolla manifestó que se le habría bloqueado la dirección del vehículo, lo que provocó la pérdida de control y la posterior salida de la calzada.

En el auto viajaban tres personas, todas residentes de Cruz del Eje, que se dirigían hacia Santa María de Punilla. A pesar del impacto, no presentaron lesiones.

En el lugar trabajó una unidad pesada de Bomberos Voluntarios, que se encargó de ubicar el vehículo sobre el cordón cuneta para liberar la traza. También intervinieron efectivos de la Guardia Local y personal policial.