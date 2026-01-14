Un grupo de turistas fue desvalijado durante una excursión a las Altas Cumbres

Un grupo de turistas fue víctima hoy de un robo mientras realizaba una excursión en la Quebrada del Batán, en la zona de las Altas Cumbres. El hecho ocurrió cuando delincuentes abrieron un colectivo que había quedado estacionado sobre la ruta provincial 34, a la altura del kilómetro 72.

Los damnificados provienen de distintas provincias del país y se hospedan en diferentes hoteles de Villa Carlos Paz. El viaje fue contratado de manera individual por los pasajeros en la peatonal de la ciudad.

Según se informó, el colectivo de la empresa turística transportaba a 30 personas que habían descendido del vehículo para realizar una excursión hasta la Cascada Escondida que está a unos 200 metros de la ruta.

Al regresar, se encontraron con la puerta abierta y el interior completamente revuelto. Los ladrones se llevaron mochilas con pertenencias personales, teléfonos celulares, dinero en efectivo, tarjetas, documentación y otros objetos de valor.

Tras el hecho, los turistas se dirigieron a la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, donde todos se encuentran realizando las denuncias correspondientes. Personal policial está tomando testimonio a los afectados e instruyendo las actuaciones para avanzar con la investigación.