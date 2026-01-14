Un hombre perdió la vida en un choque fatal cerca de Villa María

Grave accidente
Un hombre perdió la vida en un choque fatal cerca de Villa MaríaSe trasladaba a bordo de una Renault Oroch que impactó contra una Dodge Ram en la Ruta 158.
Un hombre de 69 años falleció en un choque fatal ocurrido esta tarde sobre la Ruta 158, a la altura de Villa María. Se trasladaba a bordo de un vehículo que impactó contra una camioneta a la altura del kilómetro 155 y fue trasladado hacia el Hospital Pasteur, donde se constató su deceso.
El accidente involucró a una camioneta Dodge Ram (conducida por un hombre de 44 años que iba acompañado por una mujer de 36 y una niña de 9 años) y una Renault Oroch, donde viajaba la víctima.
La colisión se produjo por causas que buscan determinarse y trascendió que sufrió un traumatismo de cráneo, un traumatismo de tórax severo y fracturas en las piernas.
Por su parte, los ocupantes del otro rodado también sufrieron heridas y fueron asistidos en el lugar por el servicio de emergencias.