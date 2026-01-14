Un hombre perdió la vida en un choque fatal cerca de Villa María

Un hombre de 69 años falleció en un choque fatal ocurrido esta tarde sobre la Ruta 158, a la altura de Villa María. Se trasladaba a bordo de un vehículo que impactó contra una camioneta a la altura del kilómetro 155 y fue trasladado hacia el Hospital Pasteur, donde se constató su deceso.

El accidente involucró a una camioneta Dodge Ram (conducida por un hombre de 44 años que iba acompañado por una mujer de 36 y una niña de 9 años) y una Renault Oroch, donde viajaba la víctima.

La colisión se produjo por causas que buscan determinarse y trascendió que sufrió un traumatismo de cráneo, un traumatismo de tórax severo y fracturas en las piernas.

Por su parte, los ocupantes del otro rodado también sufrieron heridas y fueron asistidos en el lugar por el servicio de emergencias.