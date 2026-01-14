Un niño murió ahogado con una uva en una colonia de vacaciones

Un niño de dos años murió tras haberse ahogado con una uva en una colonia de vacaciones de la Provincia de Tucumán. El hecho ocurrió el martes pasado en la localidad de Yerba Buena y se investiga si el jardín maternal tenía habilitación para funcionar y si cumplió con un protocolo de emergencia.

A pesar de los intentos desesperados de las maestras, ingresó sin signos vitales al Hospital Ramón Carrillo y no lograron reanimarlo.

«El niño ingresó sin vida, en paro cardiorrespiratorio. El equipo médico realizó maniobras de reanimación avanzada durante 48 minutos, pero no hubo respuesta. Nunca salió del paro, ni siquiera con el uso del cardiodesfibrilador. A las 11:58 se dejó de realizar el protocolo de resucitación»; reveló Flavia Mole, directora del centro de salud.

En el caso, tomó intervención la fiscal María del Carmen Reuter y se ordenaron una pericias en el establecimiento para determinar si el jardín maternal contaba con la habilitación municipal necesaria para funcionar como colonia de vacaciones y cómo fue la dinámica del accidente. También busca determinarse si el personal a cargo estaba capacitado para actuar ante una emergencia.