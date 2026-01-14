Violencia de género: lo detuvieron cerca de la casa de su ex pareja

Durante un patrullaje preventivo realizado en horas de la madrugada, la Policía detuvo a un hombre de 41 años que tenía un pedido de detención vigente por un grave hecho de violencia de género ocurrido días atrás en barrio Villa 9 de Julio.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de calles Vilelas y Huarpes, a pocos metros del domicilio de la ex pareja del acusado. Según informaron fuentes policiales, los efectivos realizaban controles preventivos en la zona cuando advirtieron al individuo caminando por el sector y procedieron a identificarlo.

Al verificar sus datos, constataron que pesaba sobre él un pedido de detención por delitos que, en principio, encuadran como homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género agravado en grado de tentativa, lesiones leves doblemente calificadas reiteradas, amenazas y robo, en perjuicio de su ex pareja.

Tras la aprehensión, el hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género, que interviene en la causa y continuará con las actuaciones correspondientes.