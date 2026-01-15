Bomberos de la Policía controlaron un incendio en una refinería

Córdoba. En horas de la tarde de ayer, personal de la Dirección Bomberos se constituyó en una refinería ubicada en Camino a Capilla de los Remedios al 7300 de la ciudad de Córdoba, donde procedió a la extinción de un incendio que se había desatado en el interior del establecimiento.

El foco ígneo se habría producido en tres recipientes metálicos de aproximadamente 15 metros cúbicos de capacidad, los cuales contenían grasa bobina líquida. Las llamas fueron controladas por el personal interviniente, evitando su propagación a otros sectores de la planta.

Afortunadamente, en el lugar no se registraron personas lesionadas. Se investigan las causas que dieron origen al siniestro.