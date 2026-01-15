Buscan a una mujer de 34 años que falta de su hogar desde fines de diciembre

La Fiscalía del Distrito II de Feria (Distrito II Turno 6), a cargo de la Dra. Eugenia Pérez Moreno, solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Victoria Belén Navarro, de 34 años, quien se retiró de su domicilio en barrio SEP, en la ciudad de Córdoba, el pasado 30 de diciembre.

Según se informó, Victoria mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura mediana, tez trigueña, tiene cabello negro ondulado, que suele llevar recogido en rodete, y ojos negros. Como rasgo distintivo, le faltan los dientes delanteros. No presenta tatuajes, cicatrices ni marcas particulares.

La última vez que fue vista vestía un vestido azul y sandalias negras, y llevaba consigo una mochila con forma de capibara.

Cualquier información que pueda resultar útil debe ser comunicada a la Unidad Judicial 7, ubicada en Taninga 2841, barrio San Pablo, o a los teléfonos 4481016 y 4334289.