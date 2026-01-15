Cayó otra vez un naranjita armado con un cuchillo de 25 centímetros

Esta tarde, un naranjita volvió a ser interceptado en barrio Nueva Córdoba durante un control preventivo, cuando se constató que llevaba consigo un cuchillo de 25 centímetros.

Al advertir la situación, el personal actuante redujo al hombre y lo trasladó a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia. En el lugar, además, se secuestró el arma blanca y un chaleco refractario que utilizaba mientras exigía dinero a conductores.

El procedimiento se realizó en una zona de alta circulación vehicular y peatonal, donde este tipo de episodios genera preocupación entre vecinos y automovilistas.