Cayó un hombre acusado de abuso sexual gravemente ultrajante contra una menor

Un hombre fue sacado de la calle y trasladado a una dependencia policial, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de una menor de edad, en el marco de operativos desplegados en el sur provincial.

La intervención se dio como parte de una serie de acciones simultáneas que también derivaron en cinco personas privadas de la libertad, entre ellas un adolescente, por robos y tenencia de armas. Durante los procedimientos, se secuestraron una motocicleta con pedido judicial, un revólver, cartuchos, dinero, teléfonos celulares y una réplica de arma de fuego.

Los operativos se llevaron a cabo en Villa María, Bell Ville, Río Cuarto y Monte Maíz, donde se concretaron allanamientos y controles vinculados a distintas investigaciones en curso. Las actuaciones continúan para establecer responsabilidades y el alcance de cada uno de los hechos investigados.