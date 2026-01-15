Cayó una joven que vendía drogas en su casa, allanamiento en Alberdi

Una joven de 25 años fue detenida y se encuentra acusada de vender drogas al menudeo en una vivienda del barrio Alberdi, en el centro de la ciudad de Córdoba. La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó adelante un operativo en la calle Santa Rosa al 900 donde se lograron incautar distintos objetos relacionados con la causa y se dio con la sospechosa.

Según informaron fuentes policiales, este allanamiento se originó tras un un procedimiento realizado el 31 de diciembre de 2025.

En esa oportunidad, los uniformados detuvieron a un hombre en calle Tristán Malbrán al 3800, barrio Cerro de las Rosas, a quien le secuestraron varias dosis de marihuana y una suma de dinero en efectivo.

La Fiscalía de Feria ordenó el secuestro de todos los elementos incautados y el traslado de la joven detenida a la sede judicial.