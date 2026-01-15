Cobraban hasta $5 mil para estacionar y los sacaron de la calle

Esta tarde, dos hombres fueron retirados de la vía pública en barrio Nueva Córdoba luego de ser detectados exigiendo sumas superiores a los $5.000 a conductores para permitir el estacionamiento. Además, hostigaban a peatones que circulaban por la zona.

La situación fue advertida por el operador de cámaras del 911, que dio aviso inmediato. Con esa información, móviles policiales llegaron al lugar y pusieron fin a la maniobra, trasladando a los involucrados a una dependencia policial.

El hecho ocurrió en un sector de alta circulación vehicular y peatonal, donde este tipo de prácticas ilegales suele generar conflictos y malestar entre vecinos y automovilistas.