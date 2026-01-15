Conmoción: Hallaron un hombre muerto al lado de una pileta

Una fuerte conmoción provocó en la ciudad de Río Tercero el hallazgo del cuerpo de un hombre al lado de la pileta de su casa. Se ordenaron una serie de pericias forenses para determinar cómo se produjo su fallecimiento.

Según pudo conocerse, el hecho se registró alrededor de la medianoche en una propiedad del barrio Monte Grande y en el lugar, trabajó personal policial y efectivos de los bomberos voluntarios.

Los servicios de emergencias trasladaron al hombre al Hospital Provincial de la ciudad, intentaron reanimarlo sin resultados y finalmente, se constató su fallecimiento.

Se investigan las circunstancias en las que se produjo la muerte y se mantienen en reserva la identidad de la víctima.