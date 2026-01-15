Creen que Tania fue drogada con alguna sustancia y se analizan las cámaras

La principal hipótesis que siguen los investigadores en torno al secuestro de Tania Suárez, la mujer que estuvo desaparecida durante 48 horas y apareció golpeada, atada y amordazada en La Cumbre, es que los atacantes la drogaron con alguna sustancia y la cargaron en un auto. La joven madre de cuatro hijos permanece internada en un hospital de la ciudad de Córdoba y salvó su vida de milagro, luego de haber recibido una golpiza y simular que estaba muerta.

Se están analizando los chats que la mujer mantuvo con familiares y las filmaciones de las cámaras de seguridad en la zona del Parque Sarmiento, donde Tania había acudido a una cita con un hombre que conoció por Facebook Parejas. Los esfuerzos se orientan a identificar a las personas involucradas, los planes que tenían para ella y determinar cómo la trasladaron hasta Punilla.

La víctima aún no puedo prestar declaración porque se encuentra conmocionada por lo sucedido.

El martes pasado, la mujer fue hallada en un descampado cerca del arroyo en La Cumbre y a metros del cuartel de bomberos. Estaba envuelta en dos bolsas de consorcio, golpeada, atada en sus manos y pies, y amordazada. Le habían colocado una media en la boca y cinta adhesiva y su rostro miraba a la tierra, creían que había muerto. Sin embargo, un hombre vio un bulto moviéndose, alertó de la situación y eso permitió dar con Tania.

Cuando los bomberos se acercaron, les dijo: «Soy Tania Suárez, estaba en el Parque Sarmiento».

«Para mí le han puesto algo en el agua o ha tomado algo»; destacó su hermana, Brisa, quien recordó que Tania le habían enviado un mensaje donde decía que le habían dado «agua con gusto a mierda». «Eso dijo en ese mensaje pero después empezó a cambiar como queriendo darnos tranquilidad para desviar lo que dijo pero nos dimos cuenta que no era ella la que estaba hablando»; aseguró la mujer. «Para mí no les quedó otra que largarla, gracias a Dios que pasó ese hombre por ahí y la vio. Sino no sé qué hubiese pasado porque venía la creciente en ese momento»; completó.