Dos motociclistas heridos luego de chocar con un taxi en Córdoba

Dos motociclistas resultaron heridos luego de haber chocado contra un taxi en el barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba.

Según pudo conocerse, el siniestro se produjo anoche en la intersección de las calles Coronel Olmedo y 9 de Julio y fueron trasladados al Hospital de Urgencias.

Los heridos tienen 40 y 24 años, circulaban a bordo de una moto Keller 110 cc. y sufrieron lesiones de distinta consideración. Por causas que se investigan, colisionaron contra un taxi marca Fiat Cronos, guiado por un hombre de 38 años.

Ambos se encuentran fuera de peligro.