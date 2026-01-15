Falleció el músico Rubén Patagonia a los 69 años

Falleció Rubén Patagonia a los 69 años, luego de permanecer internado en una clínica de Comodoro Rivadavia a raíz de un cuadro de salud delicado. La noticia generó una profunda conmoción en distintos puntos de la Patagonia, especialmente en Bariloche y Chubut, donde el artista era ampliamente reconocido y querido.

Nacido como Rubén Chauque el 2 de julio de 1956 en la provincia de Chubut, Rubén Patagonia fue una de las figuras centrales del folklore mapuche y de la música patagónica contemporánea. Desde comienzos de la década del 70, desarrolló una obra atravesada por la identidad, la memoria y las luchas de los pueblos originarios, combinando tradición, poesía y una fuerte presencia escénica.

A lo largo de su trayectoria, llevó su música a escenarios de todo el país y del exterior, consolidándose como una voz singular del sur argentino. Su trabajo artístico estuvo acompañado por un compromiso sostenido con la defensa de los derechos culturales y la visibilización del pueblo mapuche, ejes que marcaron tanto sus canciones como sus presentaciones públicas.

La partida del músico deja un vacío en la cultura patagónica, pero también una obra que continúa resonando en quienes encontraron en su música una forma de expresión profunda del territorio y su historia.