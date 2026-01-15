La Quinta: Se desprendió una enorme rama y destrozó un auto estacionado

Una enorme rama se desprendió de un árbol y destrozó un vehículo que estaba estacionado en el barrio La Quinta de Villa Carlos Paz. El hecho ocurrió esta mañana en la intersección de las calles Las Calandrias y Los Zorzales y trascendió que afortunadamente no había nadie dentro del rodado.

Los vecinos contaron a EL DIARIO que sintieron como «una fuerte explosión» y que luego vieron que el auto, un Nissan March, había sufrido daños en el parabrisas, el capot, las ópticas y el paragolpes.

Minutos después, se hizo presente el personal del área de Parques y Paseos de la Municipalidad y retiró las ramas del lugar.

No se registraron heridos.