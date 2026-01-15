Lo pararon tras una pelea y llevaba una carabina y cuchillos

Una riña y amenazas entre vecinos derivaron en un operativo policial en Río Cuarto, donde un hombre de 38 años fue interceptado mientras circulaba en un automóvil y llevaba armas en el interior del vehículo.

El episodio se inició a partir de llamados que alertaron por una discusión violenta en el sector. Con esos datos, los efectivos localizaron el rodado y detuvieron la marcha del auto, constatando que el conductor portaba un arma larga.

Durante el control, se secuestraron una carabina, un aire comprimido y dos cuchillos, además del vehículo en el que se movilizaba. El hombre fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza en la investigación del conflicto previo.