Murió el motociclista que había sufrido un grave accidente en San Francisco

Tras haber sufrido un grave accidente el pasado 27 de diciembre del 2025, en las últimas horas se confirmó el fallecimiento de un motociclista que permanecía internado en el Hospital Iturraspe de la ciudad de San Francisco.

La víctima tiene 52 años y había resultado con graves heridas en un hecho acontecido en la esquina de las calles López y Planes y Liniers. En aquel entonces, se había informado que perdió el control de su moto Guerrero Trip 110 y cayó al pavimento.

La justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el siniestro y se mantiene en reserva su identidad.