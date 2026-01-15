Ocho personas detenidas tras operativos por robos, violencia y drogas

Ocho personas quedaron detenidas en el norte provincial luego de una serie de controles y allanamientos vinculados a hechos de robo, episodios de violencia y tenencia de estupefacientes, entre otros delitos.

Durante los procedimientos, se recuperaron tres motocicletas, una camioneta, un televisor, un horno eléctrico, teléfonos celulares y una bicicleta, además de otros objetos denunciados como robados. En paralelo, se secuestraron dosis de cocaína, una balanza, dinero y diversos elementos de interés para las causas en curso.

Las intervenciones se desarrollaron en Río Ceballos, Freyre, San Antonio, Villa del Totoral, Cruz del Eje, Miramar, Villa Dolores, Arroyito, La Calera y San Francisco, como parte de acciones coordinadas en distintos puntos del territorio. Las actuaciones continúan para establecer responsabilidades y el alcance de cada hecho investigado.