Robo de una camioneta en Villa General Belgrano terminó con allanamientos

Una investigación por el robo de una camioneta en Villa General Belgrano derivó en una serie de allanamientos realizados en Córdoba Capital, que permitieron esclarecer el hecho y culminaron con un hombre detenido.

Durante los procedimientos, personal policial secuestró un vehículo, teléfonos celulares, herramientas, un inhibidor de señal y otros elementos considerados de interés para la causa. El material incautado quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar la participación de otras personas y el origen de los elementos hallados.

La investigación se inició tras la denuncia del robo del rodado y avanzó a partir de tareas de análisis e inteligencia, que permitieron ubicar los domicilios vinculados al hecho.