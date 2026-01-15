Santa Cruz del Lago: una mujer atacó a un policía de la Caminera y fue detenida

Una mujer de 32 años fue detenida este jueves por la mañana tras agredir a un efectivo de la Policía Caminera durante un control vehicular realizado sobre la ruta provincial 28, a la altura del kilómetro 156, en la localidad de Santa Cruz del Lago.

El hecho ocurrió cuando el personal policial detuvo un vehículo Renault Cactus, conducido por un hombre mayor de edad, al constatar que circulaba sin la patente delantera reglamentaria. Durante el procedimiento, la acompañante descendió del rodado y tomó documentación que no era de su propiedad, lo que generó la intervención de los efectivos.

De acuerdo con fuentes oficiales, ante el accionar policial la mujer reaccionó de manera violenta y agredió a uno de los uniformados, a quien golpeó en el rostro y posteriormente escupió. Frente a esta situación, el personal procedió a reducirla y aprehenderla en el lugar.

La detenida fue trasladada a la alcaldía de Villa Carlos Paz, donde quedó alojada a disposición de la Justicia. Se le inició una causa judicial por los delitos de agresión y resistencia a la autoridad.