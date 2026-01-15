Secuestraron más de veinte motos y drogas en Villa Carlos Paz

Tras un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad y una serie de controles preventivos en distintos puntos de la ciudad, se logró la detención de un sospechoso y el secuestro de más de veinte motos y drogas en Villa Carlos Paz.

El dispositivo se enmarcó dentro del Operativo Verano y sumó la participación de varias unidades policiales como SEOM, DUAR, GOP, Guardia de Infanteria, Policía Barrial, Fuerza policial Antinarcotráfico y personal de la Departamental Punilla. El objetivo fue reforzar la seguridad, prevenir delitos, control vehicular y poblacional.

El operativo fue fiscalizado por el director de la U.R.D. Punilla, comisario Hernán Guayanes y el subdirector, comisario Andrés Aguirre.

Es importante destacar, que el despliegue arrojó el secuestro de 22 motocicletas por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana, el control de 185 automóviles y 314 motocicletas, el secuestro de 1 moto por un delito, la detención de 1 persona por causas vigentes y la incautación de 15 gramos de cocaína y 4 gramos de marihuana.