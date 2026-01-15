Trasladaron a Mar del Plata al nene que se accidentó en un UTV en Pinamar

El nene de 8 años que sufrió graves heridas en un accidente ocurrido en la zona de “La Frontera”, en Pinamar, fue trasladado este jueves en helicóptero al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata para ser sometido a una cirugía de urgencia.

La decisión fue tomada por el equipo médico del Hospital Comunitario de Pinamar, después de una evaluación que confirmó la gravedad del cuadro, aunque Bastián se mantiene clínicamente estable. El menor permanecía internado en esa ciudad desde el lunes pasado, cuando ocurrió el siniestro vial.

El traslado se llevó a cabo por vía aérea desde el helipuerto de Pinamar, donde fue llevado en ambulancia con custodia policial. La aeronave aterrizó a las 17.40 en la Base Naval de Mar del Plata y allí se activó el código rojo para interrumpir el tránsito y garantizar un traslado terrestre rápido y seguro hasta el centro de salud.

En el Hospital Materno Infantil, los médicos lo intervendrán quirúrgicamente para cerrar las compresas colocadas y suturar la herida. La derivación se resolvió al tener en cuenta que, ante eventuales complicaciones en el postoperatorio, el centro asistencial marplatense dispone de recursos y cuidados de alta complejidad.

Desde el entorno familiar informaron que el nene “pasó una noche estable” y que ya se le realizaron los estudios correspondientes, incluida una tomografía. La evaluación médica realizada este jueves en Pinamar fue determinante para concretar el traslado, debido al estado grave del paciente.

Cómo fue el accidente en "La Frontera"

El siniestro vial ocurrió el lunes, cuando el UTV en el que viajaba el menor chocó de frente contra una camioneta Amarok. Como consecuencia del impacto, el chico sufrió lesiones gravísimas, entre ellas una rotura hepática con hemorragia interna y un traumatismo de cráneo.

En el lugar, los médicos debieron reanimarlo antes de trasladarlo de urgencia al hospital de Pinamar.

Este jueves, el conductor de la camioneta Amarok que chocó contra la UTV en Pinamar en la que iba Bastián habló por primera vez y, a través de sus redes sociales, agradeció y pidió por el menor que sigue internado en grave estado.

Manuel Molinari, empresario de Junín, subió un comunicado escueto a su historia de Instagram, en el que se expresó sobre la causa en el que está investigado por lesiones culposas. “Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, señaló el escrito de Molinari.

El joven subrayó que atraviesa un momento difícil, pero que “lo más importante es la salud del niño”. “Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”, aseguró. “Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”, concluyó el mensaje.