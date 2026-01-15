Un adolescente lucha por su vida tras la explosión de su celular

Un adolescente de 16 años se encuentra internado en grave estado y con quemaduras en el 60% de su cuerpo, tras haber sufrido un incendio en su casa causado por la explosión de su celular. El dramático episodio ocurrió en el barrio Juniors de la ciudad de Córdoba y el joven permanece con pronóstico reservado.

El hecho se registró el pasado 2 de enero y desde entonces, se encuentra alojado en el Hospital Córdoba.

Benjamín se encontraba limpiando el patio mientras su celular Nubia Neo 2 Gamer (que le habían regalado hace algunos meses) se estaba cargando dentro de la casa. En un determinado momento, escuchó una detonación, una chispa alcanzó un bidón de tiner y el fuego no tardó en avanzar sobre una mesa de trabajo con herramientas.

El joven resultó con graves quemaduras, está alojado en la terapia intensiva y lucha por su vida.