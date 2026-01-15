Un auto buscado por la justicia fue descubierto en el barrio Miguel Muñoz B

Un vehículo que tenía pedido de secuestro fue interceptado anoche por personal de la Departamental Punilla en la ciudad de Villa Carlos Paz. Se trata de un Fiat Uno que circulaba por la calle Costa Rica del barrio Miguel Muñoz B.

Es propietario es un hombre de 48 años, quien dijo que lo había adquirido como parte de pago.

El hecho ocurrió el miércoles pasado alrededor de las 23,30 horas y tomó intervención el personal del Comando de Acción Preventiva, que llevaba adelante un patrullaje por el sector.

Cuando se controló el rodado, el sistema policial indicó que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente solicitado por la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz desde el 13/01/2026.