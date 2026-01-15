Un hombre provocó un incendio que afectó 70 hectáreas en Villa María

Villa María. En horas de la siesta de ayer, personal de la Patrulla Rural de Villa María tomó conocimiento de un foco de incendio registrado sobre la ruta nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 550, en zona rural de esa ciudad.

El fuego se habría iniciado cuando un hombre mayor de edad quemó basura en el lugar. Las llamas se propagaron rápidamente hacia un campo cercano, provocando pérdidas en unas 70 hectáreas de siembra de soja.

Ante la magnitud del siniestro, se convocó a seis dotaciones de bomberos voluntarios, que trabajaron intensamente para controlar y extinguir el incendio, evitando que el fuego continuara avanzando sobre otros sectores productivos.

El presunto responsable fue trasladado a sede judicial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.