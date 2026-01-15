San José Obrero

Un voraz incendio destruyó una precaria vivienda en Cosquín

El inmueble sufrió daños irreversibles a causa del fuego y no se registraron heridos ni víctimas fatales.
Sucesos
jueves, 15 de enero de 2026 · 11:19

Una voraz incendio destruyó anoche una casa del barrio San José Obrero de la ciudad de Cosquín.

El hecho se produjo minutos antes de la medianoche y tomó intervención una autobomba urbana, un camión cisterna y una unidad liviana del cuartel de bomberos.

El incendio se desarrolló en una precaria vivienda y trascendió que el fuego provocó daños irreversibles en las paredes y el techo. Afortunadamente, no se registraron lesionados ni víctimas.

En el lugar, también prestó colaboración personal de la Departamental Punilla y la Guardia Local Municipal.

voraz incendio Cosquín vivienda destruida Fuego

