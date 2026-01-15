Un voraz incendio destruyó una precaria vivienda en Cosquín

Una voraz incendio destruyó anoche una casa del barrio San José Obrero de la ciudad de Cosquín.

El hecho se produjo minutos antes de la medianoche y tomó intervención una autobomba urbana, un camión cisterna y una unidad liviana del cuartel de bomberos.

El incendio se desarrolló en una precaria vivienda y trascendió que el fuego provocó daños irreversibles en las paredes y el techo. Afortunadamente, no se registraron lesionados ni víctimas.

En el lugar, también prestó colaboración personal de la Departamental Punilla y la Guardia Local Municipal.