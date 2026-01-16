Amplio operativo en Villa del Rosario por robos domiciliarios

En las últimas horas, un amplio despliegue policial se desarrolló en la ciudad de Villa del Rosario, donde dos hombres de 35 y 51 años fueron identificados y trasladados a la comisaría por su presunta vinculación con dos robos domiciliarios registrados recientemente.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron un automóvil que habría sido utilizado en los hechos, además de varios elementos considerados de interés para la investigación, los cuales quedaron a disposición de la causa.

El avance se dio tras tareas investigativas que permitieron reunir información clave sobre los episodios denunciados en la ciudad.