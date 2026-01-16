Atraparon a un adolescente que robó una bicicleta y trató de escapar

Un adolescente de 17 años fue detenido anoche luego de haber robado una bicicleta en el barrio Las Rosas de Villa Carlos Paz. Se desplegó un operativo cerrojo y lograron identificarlo mientras trataba de escapar a bordo del rodado.

El personal del Comando de Acción Preventiva había sido alertado minutos antes por el hecho delictivo.

El menor fue aprehendido en un campo de la zona y trasladado hacia la comisaría local, al tiempo que se logró el secuestro de una bicicleta BMX mountain bike azul y blanca que quedó a disposición del magistrado interviniente.