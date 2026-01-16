Bell Ville: operativo con 21 motos secuestradas terminó con un policía herido

Un operativo reforzado realizado el miércoles por la tarde en la ciudad de Bell Ville dejó como saldo el secuestro de 22 motocicletas y la detención de un hombre de 33 años, tras un incidente durante uno de los controles.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 20 horas, con controles vehiculares en distintos puntos estratégicos de la ciudad, como parte de acciones preventivas para desalentar hechos delictivos y contravencionales.

Durante el operativo, 21 motocicletas fueron secuestradas por infracciones a la Ley de Tránsito y al Código de Convivencia Ciudadana. Además, otro motociclista intentó evadir el control, embistió a un efectivo policial y fue reducido a pocos metros del lugar.

El policía involucrado sufrió lesiones leves, mientras que el conductor quedó detenido y se procedió al secuestro del rodado. El hecho quedó a disposición de la Justicia y la investigación continúa.