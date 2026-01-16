Carlos Paz: Un adolescente se golpeó en el skatepark y quedó inconsciente

Un adolescente de 15 años sufrió un duro golpe en el skatepark de Villa Carlos Paz, perdió la conciencia y debió ser trasladado hacia el Hospital Sayago. El hecho ocurrió esta noche en el predio ubicado a la vera del lago San Roque y trascendió que el menor fue asistido en el lugar por el servicio de emergencias.

El joven estaba circulando en un monopatín cuando perdió el control, se accidentó y quedó inconsciente.

Testigos contaron a EL DIARIO que no llevaba casco, golpeó su cabeza violentamente contra el suelo y permaneció tirado durante algunos minutos. Afortunadamente, retomó la conciencia antes de ser trasladado en la ambulancia y será sometido a una serie de estudios médicos para descartar heridas de gravedad.