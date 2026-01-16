Cómo está el hombre que sufrió quemaduras en Carlos Paz

Un incendio se desató anoche en una casa de Villa Carlos Paz donde se encontraba un hombre durmiendo. El herido tiene 56 años, sufrió algunas quemaduras y fue trasladado hacia el Hospital Sayago.

El fuego se desató cerca de la una de la mañana en una propiedad ubicada en el barrio José Muñoz y se presume que todo comenzó por una vela encendida. En el lugar, tomó intervención el personal del Comando de Acción Preventiva y los bomberos voluntarios, quienes informaron que el incendio afectó dos habitaciones.

Según pudo conocerse, resultó con algunas quemaduras en el rostro y había inhalado monóxido de carbono.

Tras haber sido asistido en el nosocomio, trascendió que está fuera de peligro y recibió el alta médica en las últimas horas.