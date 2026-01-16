Córdoba: Noche de controles y desalojos en el Parque Sarmiento

La Guardia Urbana Municipal, en conjunto con la Policía de la Provincia, llevó adelante anoche un amplio operativo de control y prevención en el Parque Sarmiento, que dejó un total de 113 intervenciones.

Durante los procedimientos se controlaron 34 motocicletas y 18 vehículos, en el marco de acciones orientadas a ordenar la circulación y reforzar la seguridad vial dentro del parque y sus alrededores. Además, se disuadió la conducta de 61 personas por distintas molestias ocasionadas en la vía pública, según se informó oficialmente.

Desde el Municipio detallaron que la custodia del Parque Sarmiento se realiza de lunes a jueves con cuatro móviles, mientras que los viernes, sábados y domingos el dispositivo se refuerza con ocho móviles, que llevan adelante recorridas permanentes en el sector.

Los operativos forman parte de un esquema sostenido de control nocturno en uno de los espacios verdes más concurridos de la ciudad de Córdoba, especialmente durante los fines de semana.