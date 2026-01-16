Córdoba: patrullaje sorprendió a dos hombres cuando intentaban entrar a una casa

Durante un patrullaje preventivo realizado en las últimas horas en barrio Villa Cornú, personal policial sorprendió a dos hombres cuando intentaban ingresar a una vivienda por la fuerza.

Al advertir la situación, los efectivos actuaron de inmediato y lograron reducir a ambos, quienes fueron trasladados a la comisaría. En el lugar se secuestraron distintas herramientas que habrían sido utilizadas para forzar el ingreso, además de una réplica de arma de fuego.

El episodio no dejó personas lesionadas y quedó bajo investigación.