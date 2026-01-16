Desbaratan un punto de venta de drogas con modalidad delivery en Villa del Rosario

Dos personas fueron detenidas en la ciudad de Villa del Rosario tras un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) que permitió desarticular un punto de venta de drogas que también operaba bajo la modalidad de delivery en localidades vecinas.

El procedimiento fue el resultado de cinco meses de tareas investigativas y se concretó mediante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Obispo Ferreyra al 1200. En el lugar, los efectivos detuvieron a un hombre de 39 años y una mujer de 26, y secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Según se informó, el domicilio funcionaba como punto de comercialización de estupefacientes, desde donde también se realizaban entregas a domicilio en zonas cercanas, una modalidad que había sido detectada durante la investigación.

El operativo fue supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, que ordenó el traslado de los detenidos y de todo lo incautado a sede judicial. La causa quedó caratulada por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.