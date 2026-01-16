Detuvieron a un joven que provocaba disturbios y enfrentó a los policías

Un joven de 23 años fue detenido esta mañana en el centro de Villa Carlos Paz luego de haber provocado disturbios.

El hecho se produjo alrededor de las 11 horas en la intersección de San Martín y Alberdi, donde el personal del escuadrón motorizado de la Departamental Punilla intervino porque había una persona que provocaba «desorden» en la vía pública.

Minutos antes, el sujeto había sido denunciado por transeúntes y se mostró agresivo con el personal policial.

Finalmente, se logró reducirlo y quedó a disposición del magistrado interviniente por infracción al Código de Convivencia Ciudadana.