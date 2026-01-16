Doble alivio: encontraron a la chica de 15 años y a la mujer de 36

Dos operativos de búsqueda desarrollados en distintos puntos de la provincia de Córdoba concluyeron este viernes con resultados positivos, tras confirmarse el hallazgo con vida de una adolescente de 15 años y de una mujer de 36 que eran intensamente buscadas.

Por un lado, la adolescente oriunda de Río Tercero, que se encontraba desaparecida desde el domingo, fue ubicada en la ciudad de Córdoba. La chica apareció en la vivienda de un familiar, donde fue encontrada en buen estado de salud. Su ausencia había motivado una búsqueda que permitió reconstruir que había viajado en colectivo interurbano hacia la capital provincial y que había sido vista en la zona céntrica.

En paralelo, también fue encontrada con vida Luciana Gisel Bardus, la mujer de 36 años que era buscada desde el miércoles en la ciudad de La Calera. Su desaparición había generado un amplio operativo luego de que se denunciara su ausencia tras una discusión con su pareja. En el marco de la investigación, el rastreo de su teléfono celular había llevado a los equipos de búsqueda hasta la zona de la reserva militar, donde se hallaron algunas de sus pertenencias y se estableció el punto cero del operativo.

Durante la jornada participaron del rastrillaje alrededor de 30 efectivos, entre Bomberos Voluntarios de La Calera, personal con canes, DUAR, Guardia Urbana, Defensa Civil y Policía. Finalmente, la mujer fue localizada en la ciudad de Córdoba, confirmándose que se encuentra en buen estado de salud.

En ambos casos, interviene la Justicia para avanzar en las actuaciones correspondientes y esclarecer las circunstancias que rodearon las desapariciones.