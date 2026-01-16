Dos cordobeses fueron detenidos en Oncativo por robos con inhibidores

Personal de la Departamental Río Segundo detuvo en la localidad de Oncativo a dos hombres de 26 y 32 años, ambos oriundos de Córdoba capital, quienes estarían vinculados a robos cometidos mediante el uso de inhibidores de señal.

El procedimiento se inició luego de que los efectivos tomaran conocimiento de la presencia en la ciudad de un vehículo presuntamente relacionado con este tipo de hechos delictivos. A partir de esa información, se desplegó un rápido operativo cerrojo que permitió localizar el rodado en la intersección de Las Heras y bulevar Belgrano.

En el lugar fueron aprehendidos los dos ocupantes del vehículo, quienes cuentan con antecedentes penales. Durante el control, los uniformados secuestraron un dispositivo tipo “Pandora”, una mochila, un destornillador, teléfonos celulares, una suma de dinero en efectivo y el automóvil en el que se movilizaban, un Volkswagen Gol Trend.

Los detenidos, junto con los elementos incautados, fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras continúa la investigación para determinar su posible participación en otros hechos similares.