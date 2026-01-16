Golpe policial en Córdoba: allanamientos y varios detenidos

La Policía de Córdoba llevó adelante allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, que derivaron en varios detenidos vinculados a causas por delitos contra la propiedad, robos calificados, amenazas y hechos de violencia familiar.

Según se informó, dos de los detenidos están relacionados con un robo domiciliario ocurrido días atrás en La Calera, en el sector de El Diquecito, donde una pareja resultó damnificada.

Durante los procedimientos se secuestraron armas cortas, armas de aire comprimido, cartuchos, teléfonos celulares, vehículos y cámaras de seguridad, entre otros elementos de interés para las investigaciones en curso.

Los operativos contaron con la participación de la Dirección General de Investigaciones Criminales y se desarrollaron con la presencia de autoridades policiales y del área de Seguridad provincial. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.