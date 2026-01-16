Grave accidente laboral en Bell Ville: un operario quedó atrapado bajo vidrios

Un grave incidente laboral se registró esta mañana en una empresa dedicada al rubro del vidrio, ubicada sobre la Ruta Nacional 9, en la ciudad de Bell Ville, donde un operario resultó con lesiones de consideración.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:50, cuando un trabajador quedó atrapado debajo de varias placas de vidrio rotas. Al arribar al lugar, dotaciones de Bomberos Voluntarios realizaron tareas de rescate y primeros auxilios, logrando liberar al hombre.

Tras ser asistido en el lugar, el operario fue trasladado al Hospital Regional, donde quedó internado con lesiones graves.

En el operativo intervinieron dos dotaciones con un total de 14 bomberos, bajo la coordinación del oficial ayudante Fernando Chialva. También colaboraron Policía Provincial, personal de Tránsito y una ambulancia de Empy.