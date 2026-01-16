Hay un detenido por el crimen de Camila Merlo, la mujer descuartizada

Un hombre fue detenido tras una serie de allanamientos en la ciudad de Córdoba y se cree que tuvo participación en el crimen de Camila Merlo, la joven que fue asesinada y descuartizada a fines del año pasado. Fue atrapado en la zona noroeste de la capital cordobesa y no se informó su identidad ni el rol que habría tenido en el femicidio.

Lograron identificarlo luego de varias horas de trabajo y fue puesto a disposición de la justicia.

La causa se encuentra en manos de la fiscal Eugenia Pérez Moreno y los restos de la joven de 26 años fueron encontrados en el mes de noviembre del 2025 en un descampado cercano a la Circunvalación.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se pronunció sobre la detención y dijo: «Ahora será la fiscalía la encargada de investigar qué participación tuvo en el hecho. No sabemos si esta persona lo hizo sola».

El asesinato de Camila Merlo se descubrió cuando un perro arrastró hasta una casa del barrio General Urquiza una bolsa que contenía un muslo humano. Una semana después, volvieron a encontrar restos humanos en otra calle del sector y finalmente, el 25 de noviembre, los peritos identificaron que los restos pertenecían a la joven desaparecida.

«La China» Merlo y vivía en la calle cuando la mataron, tenía una hija y ejercía la prostitución.