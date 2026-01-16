Hay un detenido por el secuestro de Tania y buscan a un cómplice

Un sospechoso fue detenido esta tarde por el secuestro de Tania Suárez, la mujer que había desaparecido en el Parque Sarmiento y fue encontrada atada y brutalmente golpeada en un descampado de La Cumbre.

Se trataría del mismo hombre que la había contactado por Facebook Parejas y había acordado el encuentro celebrado el domingo pasado, donde ella mantuvo comunicación con su familia por última vez.

Fue imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad y todavía se desconoce si participó de la golpiza.

También se busca determinar si le dieron alguna sustancia que la dejó inconsciente y cómo la trasladaron desde la ciudad de Córdoba hasta el norte del Valle de Punilla. Tania permaneció desaparecida durante 48 horas y fue encontrada el martes pasado cerca del cuartel de bomberos de La Cumbre estaba en estado de shock y a varios kilómetros de su casa.

Se encontraba maniatada y envuelta en bolsas de consorcio.