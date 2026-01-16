Incendios en Chubut: el fuego está contenido tras las lluvias

Chubut. Las lluvias registradas en las últimas horas permitieron contener uno de los incendios forestales más graves de las últimas dos décadas en la región cordillerana de Chubut. El fuego afectó más de 11.900 hectáreas en zonas de Puerto Patriada, Epuyén y El Hoyo.

Más de 200 brigadistas, bomberos y técnicos participaron del operativo, que incluyó ocho medios aéreos, entre ellos un Boeing 737 hidrante. El gobernador Ignacio Torres destacó el trabajo conjunto de las fuerzas provinciales y nacionales, mientras continúan las tareas de patrullaje para evitar rebrotes.