Insólito en Córdoba: robó en dos autos y terminó dormido dentro de uno

Un hecho insólito ocurrió en las últimas horas en barrio Zumarán, donde un hombre fue detenido tras romper dos autos, robar pertenencias y quedarse dormido dentro de uno de los vehículos.

El episodio fue advertido por personal policial, que al llegar al lugar encontró al hombre durmiendo en el interior de un auto, el cual presentaba las cerraduras forzadas.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron elementos que el involucrado habría robado de otro vehículo estacionado en la zona. El hombre fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.