Intensa búsqueda de una mujer en la reserva militar La Calera

Desde ayer se desarrolla un amplio operativo de búsqueda en la ciudad de La Calera tras la denuncia por la desaparición de una mujer de 36 años. Se trata de Luciana Gisel Bardus, domiciliada en esa localidad, quien se encuentra ausente desde el miércoles 15 de enero de 2026.

La mujer habría desaparecido luego de una discusión con su pareja, y tras rastrear el teléfono celular lo encontraron en la zona de la reserva militar, donde comenzó la búsqueda.

Según se informó oficialmente, el punto cero de la búsqueda fue establecido en un sector donde fueron halladas pertenencias de la mujer. A partir de allí, se delimitó un radio de rastreo de aproximadamente un kilómetro.

En el procedimiento participan distintas fuerzas y organismos de emergencia, entre ellos Bomberos Voluntarios de La Calera, personal especializado con canes, efectivos del DUAR, Guardia Urbana, Defensa Civil local y Policía, sumando un total de 30 efectivos abocados al operativo.

Las autoridades continúan trabajando de manera intensiva para dar con el paradero de la mujer, mientras se aguarda información que permita avanzar en la investigación y esclarecer las circunstancias de su desaparición.