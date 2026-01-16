Murió Amelia Rodríguez, madre del campeón de rally Rubén García

Villa Carlos Paz. Profundo dolor provocó hoy en la comunidad de Villa Carlos Paz la noticia del fallecimiento de Amelia Lidia Rodríguez, madre del múltiple campeón de rally Rubén García y el reconocido científico Marcelo García.

Amelia tenía 82 años y sus restos serán velados hasta esta tarde a las 19 hs en la sala Jaspe de la empresa funeraria Brandalise, en Av. Gral. Paz 323. Mañana serán trasladados el Crematorio Virgen de la Merced, en Toledo.

“Profunda tristeza en La Villa... se fue de este plano el #AlmaMater de una gran Familia que seguro conocés de algún ámbito. Se fue 'La Mamá' de 'Los Salteñitos', de aquella recordada 'Carpa de Salta (y esas empanadas increíbles), madre de María Eugenia (hoy por San Luis) y mis amigos Rubén García (el campeón del Mundo de Rally) y Marcelo García (el que más sabe de agua). Abrazamos a los tres y a toda la gran Familia García, a los Papa... a los Berra... y a los nietos”, la despidió Luis Tórtolo en sus redes sociales.