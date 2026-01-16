Murió la mujer que se prendió fuego en una comisaría de Misiones

Falleció Laura Delmas
Murió la mujer que se prendió fuego en una comisaría de MisionesTenía 63 años y había sufrido graves quemaduras tras un hecho ocurrido en Campo Grande
Tras nueve días de agonía, este jueves se confirmó el fallecimiento de Laura Esther Delmas (63), la mujer que el pasado 6 de enero se prendió fuego dentro de la comisaría de Campo Grande, en la provincia de Misiones.
La mujer había sufrido quemaduras graves en al menos el 35 % de su cuerpo y permanecía internada en terapia intensiva en el Hospital Samic de Oberá, donde finalmente murió.
El hecho conmocionó a la comunidad provincial y tomó fuerte repercusión pública luego de que trascendieran imágenes de una cámara de seguridad de la dependencia policial. En el registro se observa a Delmas ingresar a la comisaría a las 6:37, detenerse frente a una puerta y mantener un breve intercambio con una oficial, a quien le dijo, de manera entrecortada: “por lo que ustedes le hicieron a mi hijo”.
Instantes después, la mujer accionó un encendedor, se lo llevó a la cabeza y el fuego se propagó rápidamente. Más tarde se conoció que antes de ingresar al edificio se había rociado con alcohol.