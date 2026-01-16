Murió un hombre tras sufrir un grave accidente con un camión en San Basilio

Un hombre de 46 años murió luego de sufrir un grave accidente con un camión en la localidad de San Basilio. El hecho ocurrió durante la mañana de este viernes y es investigado por la Justicia.

Según se informó, personal policial tomó conocimiento del ingreso de la víctima al Hospital San Antonio de Padua, en la ciudad de Río Cuarto, donde fue trasladado por un servicio de emergencias con un severo aplastamiento de tórax. Pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre falleció horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el accidente se habría producido sobre la ruta provincial 24, a la altura del kilómetro 13. Aparentemente, el hombre se encontraba intentando desenganchar un camión con acoplado cuando fue golpeado por la lanza del mismo, provocándole heridas de carácter fatal.

En el caso interviene la Fiscalía de feria, a cargo de la Dra. Yanina Alonso, que trabaja para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el accidente.