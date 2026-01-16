Operativo Verano: Carlos Paz sale a la caza de las motos con escapes libres

En el marco del Operativo Verano, se reforzaron los controles que se realizan en las calles de Villa Carlos Paz para erradicar las motos que circulan con escapes libres y provocan contaminación sonora. Los procedimientos contaron con participación del personal de la Departamental Punilla y los inspectores municipales y se secuestró una importante cantidad de rodados que no cumplían con las normativas vigentes.

En la madrugada de hoy, se realizó un operativo en la colectora de la autopista Justiniano Allende Posse.

Durante el dispositivo, se procedió al control de varios conductores que no contaban con el seguro obligatorio y circulaban con motos con escapes libres (lo que constituye una infracción a las ordenanzas).

El operativo se realizó con el objetivo de reforzar la seguridad vial y reducir los índices de siniestralidad en la región.