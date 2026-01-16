Patrullajes antinarcóticos y controles vehiculares en cinco ciudades

En las últimas horas, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron adelante patrullajes preventivos y controles vehiculares en distintas localidades del interior provincial.

Las acciones se desplegaron en Río Cuarto, Coronel Moldes, Jesús María, Sampacho y Santa Catalina, donde se realizaron recorridos estratégicos y chequeos en sectores urbanos y accesos, con el objetivo de reforzar la prevención y el control en el territorio.

Los operativos formaron parte de un esquema de presencia activa en la vía pública, orientado a disuadir delitos vinculados al narcomenudeo y fortalecer el trabajo preventivo en cada una de las ciudades alcanzadas.